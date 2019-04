PAICV diz que situação de São Nicolau não é nada animadora

2/04/2019 01:04 - Modificado em 2/04/2019 01:05

A presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, Janira Hopffer Almada, que está de visita a ilha de São Nicolau, diz que a situação da ilha não é “nada animadora”

Janira Hopffer Almada que se encontra de visita à ilha de São Nicolau desde esta segunda-feira, vai reunir-se com as estruturas do partido na ilha e com o núcleo de coordenação das autárquicas, bem como contactos com agricultores, pescadores, empresários e instituições religiosas, nos dois municípios da ilha.

A presidente do PAICV diz que quer saber qual a visão do governo no que tange a agricultura, para além do Plano de Mitigação da Seca, o que o Governo tem para as comunidades rurais e para o sector do agronegócio e que investimentos foram feitos na infraestruturação hidráulica rural.

Esta considera a agricultura como um dos sectores estratégicos que pode ser moderna, sustentável e competitiva. E por isso, diz que o país tem como grande desafio a criação de uma verdadeira agenda de transformação económica, alicerçada nos sectores estratégicos do desenvolvimento, para potenciar as ilhas de forma mais equitativa e permitindo oportunidades para os cabo-verdianos estejam onde estiverem.

“Nós temos assistido, nesses três anos de mandato do Governo, a medidas avulsas e que vão sendo tomadas em função das ações que a sociedade vai fazendo. Mas sem uma visão, sem uma estratégia e, sobretudo, sem uma meta e objetivos claramente definidos”, assegura a líder do maior partido da oposição.

Para Janira Hopffer Almada não se pode falar no desenvolvimento sustentável, como se tem falado, se não se tiver em atenção que é necessário investir na agricultura, no turismo e nas pescas.

“Apesar de se propalar um crescimento de 5 por cento (%), as pessoas não viram os seus salários aumentarem, mas viram os custos dos serviços essenciais como água e luz aumentarem. Viram o custo dos bens essenciais como gás e combustível aumentarem e apenas 8 % dos trabalhadores do quadro comum da Função Pública é que tiveram uma melhoria salarial de 2,2 %”, acrescentou a mesma, defendo que há necessidade de trabalhar mais e de consolidar sectores estratégicos para que haja um crescimento real e inclusivo para todos.

Em relação ao acesso à ilha, a líder do PAICV acredita que o governo não está a promover devidamente a ilha de São Nicolau.