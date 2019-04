CN sub-17: Cantareira e EFIZ-Sal garantem apuramento para a “final four”

As formações do Cantareira de São Vicente e EFIZ do Sal, garantiram nesta segunda-feira, a passagem às meias-finais do Campeonato Nacional ao se classificarem no primeiro lugar dos respetivos grupos.

Os campeões de São Vicente que precisavam apenas de um empate para se apurarem para a próxima fase, no subgrupo A2, tiveram que suar para conseguirem o apuramento frente a Académica do Porto Novo, com uma igualdade a uma bola. Após o resultado negativo na jornada inaugural frente ao Sporting da Boa Vista, por 0-3, a “Micá” do Porto Novo deu boa réplica aos comandados de Valdir Évora.

O Cantareira entrou logo ao ataque querendo desde cedo resolver as coisas, mas a Académica explorava bem os contra ataques. Com o nulo registado ao intervalo, os pupilos de Valdir entraram novamente a todo o gás e Marco Lizardo teve duas clamorosas oportunidades para marcar, mas não teve discernimento na hora do remate final.

Quem não marca sofre e foi assim aos 51 minutos de jogo, quando o camisola 16 da “Micá”, Pedro Duarte, que entrara em campo segundos antes, não precisou de mais para colocar os comandados de Denis Martins na frente do marcador.

Instalava-se assim o nervosismo nas hostes de Monte Sossego, até que, a quatro minutos do final da partida, na sequência de um pontapé de canto o Cantareira igualou o marcador através do defesa central, Keu, que subiu mais alto que todos para atirar de cabeça para o fundo das redes do guarda-redes Josiel. Uma igualdade que durou até ao fim do encontro.

Já no subgrupo A1, o EFIZ do Sal foi o grande vencedor ao conseguir duas vitórias no grupo. Depois de vencer EFID do Paul por 3-1, a equipa do Sal aplicou chapa quatro ao Ajat-SN, que sonhava também com o apuramento, pois na segunda jornada tinha vencido o EFID por 2-0. A história desta partida começou a ser escrita bem cedo, com todos os golos na primeira parte, sendo que aos 31 minutos de jogo o EFIZ já vencia por 4-0, isto graças aos golos de Luís Maurício (2), Edu Gomes e Ianick.

Uma vitória que mostra todo o poderio da equipa treinada por Domingos Gomes, que garante assim acesso para as meias-finais, ficando pelo caminho a Ajat-SN.

Os jogos da “final four” estão agendados para quarta e quinta-feira-04, no Mindelo.