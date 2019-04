Monte Cara vendido : A mentira do 1 de Abril

2/04/2019 00:34 - Modificado em 2/04/2019 00:34

Foto: Bob Lima

A notícia sobre a venda do Monte Cara foi a nossa mentira de 1 de Abril. Foi uma mentira tão impossível de ser verdade que o objectivo era assinalar o dia das mentiras como uma mentira óbvia. Mas ficamos desiludidos porque muitos acreditaram que era verdade e, claro, culparam… o Governo. Só não sabemos, a ser verdade, como se iria transladar uma… montanha

Já se sabe que no dia 1 de abril é preciso ter atenção, pois quanto mais bombástica a novidade, mais provável é ser uma partida ou uma brincadeira. Mas mais do que simplesmente levar os mais incautos ao engano, o dia das mentiras é também uma oportunidade para dar largas à criatividade. Estes são alguns dos melhores exemplos.

O jornal britânico The Guardian compilou algumas das melhores – e piores – mentiras do dia 1 de abril da internet. “Numa era em que nos podemos deparar com um título “Neta de Mussolini bate em Jim Carrey por causa de cartoons” e não é uma partida, podemos pensar que o tradicional Dia das Mentiras já teve os seus dias. Mas enganam-se”, escreve o jornal na sua edição online.

Com a proliferação das notícias falsas e com o aparecimento de plataformas que permitem a qualquer utilizador criar um artigo e difundi-lo nas redes sociais como se fosse um artigo real e verídico de um meio de comunicação social, tornou-se legítimo que todos os dias percorrêssemos o feed como se fosse o primeiro dia do mês de abril. No entanto, este dia mantém-se vivo pela liberdade humorística que confere aos jornais para poderem brincar com os seus leitores.

O Brexit foi um dos temas favoritos da imprensa. Foi com base no tema que o Daily Express fez quando noticiou, esta segunda-feira, que o Reino Unido pode ser banido do festival da Eurovisão devido a uma decisão do Instituto do Festival Eurovisão da Canção. Ou quanto o Telegraph sugere que o Parlamento britânico iria recuperar uma lei dos tempos de Oliver Cromwell para proibir as piadas do Dia das Mentiras.

O The Sun, noutro tema, disse que iria existir uma nova coleção de moedas desenhadas da Royal Mint baseadas em emojis, incluindo um emoji de um cócó de 50 pences. E o Daily Star disse que a partir de hoje era possível obter cerveja em pontos do NHS, o sistema nacional de saúde do Reino Unido. Já o The Times noticiou a chegada de drones que conseguem passear os cães pelos donos e o Daily Mail disse que Larry, o gato que mora no número 10 de Downing Street (a residência do primeiro-ministro no Reino Unido) ia ter a sua própria portinhola para entrar em casa.