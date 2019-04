Pibipe: “Vim para este grande clube com o propósito de ser campeão mas não esperava por este título individual”

1/04/2019 23:48 - Modificado em 1/04/2019 23:48

O extremo do Mindelense, Hernâni Cardoso, ou simplesmente Pibipe, que transitou esta época do Derby para os Leões da Rua de Praia, conquistou o prémio de melhor marcador do Campeonato Regional de Futebol em São Vicente, com 10 golos marcados. Ao NN o jogador não esconde a felicidade por este feito alcançado a que junta a conquista do título de campeão regional. Assegurando ainda que esta época está sendo a sua melhor de sempre em São Vicente.

Esta época foi uma das mais renhidas no que diz respeito ao prémio de melhor marcador, pois só ficou defenido na última jornada, onde à entrada da qual oito jogadores sonhavam com esta conquista; (Toy/Derby 09 golos), (Balakov/Batuque 08), (Dudu/Farense 08), (Miká/Salamansa 08), (Bruce/Batuque 07), (Pibipe/Mindelense 07), (Bruno Silva/Académica 06) e (Ailton/Académica 06), mas Pibipe tratou de resolver a seu favor ao apontar um hat-trick ao Salamansa na vitória por 3-1.

“Estou muito contente com estas conquistas. Vim para este grande clube com o propósito de ser campeão, mas não esperava juntar a isso este título individual. Até porque é muito difícil para um ala vencer o prémio de melhor marcador do campeonato. Desde já quero agradecer meus colegas e toda equipa técnica do Mindelense, porque se não fossem eles nada disso teria acontecido. Também queria parabenizar os outros os outros jogadores pela brilhante época realizada.” confidencia Pibipe.

O jogador não tem dúvidas em afirmar que, esta temporada está sendo de longe a melhor, onde já conquistou o título de campeão regional e o prémio de melhor marcador. “Sem dúvida esta foi a minha melhor época. Trabalhei bastante pelo colectivo e também a nível individual e a prova está aqui como melhor marcador, campeão de São Vicente e do Torneio Abertura” exulta o extremo, que já olha para novos voos.

A final da Taça de São Vicente já está a porta e os Leões da Rua de Praia vão ter, nesta quarta-feira, 03, como adversário o campeão da segunda divisão o Falcões do Norte, equipa pela qual nutre muito respeito e deixa elogios. “Como tinha dito anteriormente vim para C.S Mindelense para ganhar títulos e havendo possibilidade de disputar a final da Taça, porque não pensar em vencê-la. Mas claro respeitando os Falcões e desde já queria aproveitar para parabeniza-los pela conquista do campeonato da segunda divisão”.

Para além da disputa da final da Taça, o jogador diz que a equipa já tem no horizonte o inicio da prova maior de clubes em Cabo Verde, que arranca já no próximo fim-de-semana. Pela primeira vez no nacional com as cores encarnadas, Pibipe, esclarece que o nome do Mindelense já diz tudo e por isso o objectivo é trabalhar e tentar vencer jogo a jogo. “Nós sabemos que não será uma tarefa fácil, tendo em conta que defrontaremos os campeões das outras ilhas. Mas tenho 100% de confiança nos meus colegas, na equipa técnica e juntos, com respeito, humildade e com muito trabalha chegaremos ao nosso grande objectivo” conclui.