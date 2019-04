Cabo Verde recebe em Outubro o Triangle Trail

1/04/2019 23:24 - Modificado em 1/04/2019 23:25

O país acolherá, pela primeira vez, em outubro próximo, o Triangle Trail em forma de circuito trail run, composto por 3 etapas, a serem realizadas num período de 6 dias, nas ilhas de Santiago, Fogo e Santo Antão. O projeto está a ser desenvolvido pela empresa In Totum Lda., com o patrocínio do Governo, através do Ministério do Desporto, bem como a parceria das Câmaras Municipais.

O Iº circuito do Cabo Verde – Triangle Trail, um produto desportivo e turístico, realizar-se-á entre os dias 24 e 31 de outubro de 2019. A 1ª etapa decorrerá no Parque Natural da Serra Malagueta (Ilha de Santiago), a 2ª será no Parque Natural do Fogo (Ilha do Fogo) e a 3ª realizar-se-à na Ribeira Grande (Ilha de Santo Antão).

O Cabo Verde – Triangle Trail 2019 é destinado a todos os amantes da modalidade e está aberta não só aos cabo-verdianos como também a estrangeiros. A prova contará com a participação de atletas provenientes maioritariamente de Cabo Verde, Portugal, Espanha (Canárias), França, Alemanha, Itália, Inglaterra e Norte da Europa, entre outros locais.

De acordo com o Governo, a realização deste evento vai de encontro ao objetivo que é generalizar a prática do desporto por todo o país e aproveitando as condições naturais de Cabo Verde, assim como a apetência física e biológica do cabo-verdiano para a prática e inovação do desporto de natureza. Pretende-se com este evento contribuir para a diversificação dos destinos internos e dos produtos turísticos, em complemento ao turismo de sol-praia-mar, entre outros.

“Atrair turistas nacionais e internacionais, amantes desta modalidade; qualificar caminhos, trilhos e rotas, através do mapeamento e tracking dos percursos das etapas; contribuir para a capacitação dos agentes através do seu envolvimento na organização das etapas e de ações de formação; estimular o desenvolvimento das economias locais e regionais no setor do turismo em Cabo Verde, são outros objetivos do CV Triangle Trail” diz o Governo.

Colocar Cabo Verde na rota de organização de eventos desportivos internacionais, recorda-se, é outro propósito que leva, segundo o Governo, a lançar esta prova no circuito internacional, promovendo uma imagem diversificada do arquipélago.

Para oficializar o acontecimento, o Ministério do Desporto, através da Direção Geral do Desporto, assinará, já no próximo dia 05 de abril, o memorando de entendimento com o promotor, In Totum Lda, que acontecerá à margem do Encontro Nacional de Vereadores do Desporto, na cidade de Ponta de Sol, Santo Antão, onde também será feita a apresentação oficial do Cabo Verde Triangle Trail.