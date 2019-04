Andebol: Seleções femininas de sub-16 e sub-18 perdem na jornada inaugural do Trophy Challenge

1/04/2019 17:31 - Modificado em 1/04/2019 17:32

As seleções femininas sub-16 e sub-18 entraram nesta edição do Trophy Challenge que decorre em Nouakchott, na Mauritânia, com derrotas nas suas respetivas partidas referentes à jornada inaugural desta competição a nível regional.

A seleção sub-16, defrontou a Guiné Conakry e saiu derrotada por 33-20. Já a seleção de sub-18 perdeu por 37-28, frente ao Senegal.

A segunda jornada prossegue nesta segunda-feira, onde a Seleção sub-16 terá pela frente o conjunto anfitrião, a Mauritânia, enquanto as sub-18 medem forças com o Mali. Ambas partidas não se adivinham fáceis, com as nossas jogadoras obrigadas a vencerem para continuarem o sonho de seguir em frente nesta competição. Pelo regulamento apenas são classificadas para a fase seguinte as duas primeiras equipas de cada grupo.

No entanto as equipas que não se qualificarem para as meias-finais vão também continuar em prova, para a definição da classificação geral.