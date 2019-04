Santo Antão: Arlindo do Rosário em visita de cinco dias para doações e inaugurações

1/04/2019 16:54 - Modificado em 1/04/2019 16:54

O Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, iniciou, nesta segunda-feira, 01 de Abril, uma visita de cinco dias a Santo Antão para se inteirar da situação do seu ministério na ilha, onde vai aproveitar para fazer algumas inaugurações e doação de equipamentos, para além de encontros com os três presidentes de câmara da ilha.

Nesta segunda-feira, o Ministro estará entre o Porto Novo e Paúl e amanhã reúne-se com o Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Orlando Delgado. Aproveitando a estadia neste concelho, Arlindo do Rosário, efectuará uma visita ao Hospital Regional de Santo Antão, onde irá fazer uma doação.

Já na quarta-feira, 03, o Ministro da Saúde, regressa ao Concelho do Porto Novo para vários encontros com o Conselho Consultivo e munícipes. Na quinta-feira, o ministro visita o Concelho do Paul onde preside à inauguração de uma Unidade Sanitária de Base, na comunidade de Figueiral, para no dia seguinte regressar a Ribeira Grande onde vai inaugurar a Farmácia da Delegacia de Saúde e procederá à entrega de uma viatura à Delegacia de Saúde e uma ambulância ao Hospital de Ribeira Grande. O Ministro vai estar acompanhado, nesta visita, pela Directora Geral do Orçamento, Planeamento e Gestão do ministério.