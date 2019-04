Traficante preso pelo SEF com três bebés no Aeroporto de Lisboa

Elementos do SEF detiveram este domingo de manhã, no Aeroporto de Lisboa, um angolano suspeito de tráfico de menores.

O suspeito tinha acabado de aterrar num voo proveniente de Luanda, acompanhado por duas mulheres e três bebés e garantia que estava em trânsito para Cabo Verde, o que deixou os inspetores em alerta.

Uma análise aos documentos levantou ainda mais suspeitas e acabou detido. Será um ‘facilitador’ de uma rede internacional de tráfico de seres humanos, muito trazidos para a Europa para obtenção de subsídios, segundo o próprio SEF. As duas mulheres e os três bebés foram acolhidos no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa e pediram ajuda ao Estado português, efetuando logo um pedido de asilo.

O homem detido está indiciado por falsificação de documento, auxílio à imigração ilegal e associação ao auxílio à imigração ilegal. Será hoje presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial. Em 2018, o SEF registou 26 processos-crime com este tipo de criminalidade. Foram sinalizadas 59 vítimas de tráfico de seres humanos, das quais 19 eram menores.

