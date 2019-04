Jornalista assume estar “exausta” após sete noites de sexo com sete pessoas diferentes

1/04/2019 11:16 - Modificado em 1/04/2019 11:16

Australiana diz ter descoberto o “pote de ouro” após a sua aventura sexual.

Nadia Bokody

Nadia Bokody, uma mulher australiana que tinha acabado de sair de um casamento de sete anos, decidiu que após a separação estava na altura de novas aventuras.

A australiana desabafou com uma amiga e disse-lhe que depois dos últimos 12 meses da sua relação sem qualquer paixão, tudo aquilo em que pensava era… sexo.

A amiga aconselhou-a a mandar uma mensagem a um homem propondo sexo sem compromisso e assim Nadia começou uma semana muito ocupada.

Na primeira noite, a australiana esteve com Ryan, um rapaz com quem tinha namorado algumas semanas. A mulher afirmou ao site She Said que se sentiu “viva” e queria descobrir mais.

Seguiu-se Ted, que lhe deu “um dos orgasmos mais rápidos” da sua vida, Matt, um amigo do Facebook, Lisa, uma empresária, Charlie, caracterizado pela australiana como a sua “alma gémea sexual”, Steve, um militar com um “corpo divino”, e Ben.

Depois de uma semana de descoberta, Nadia assume ter ficado exausta.

A mulher revela que aqueles sete dias permitiram-lhe voltar a descobrir a mulher que era.

“Deixei tudo o que eu sabia sobre amor, luxúria e gratificação sexual na estranha segurança de amantes transitórios que não sabiam nada de mim ou da minha história. Permitiram-me voltar a encontrar-me – antes de ser uma esposa, namorada, ou até mesmo a aventura de alguém. E esse foi o verdadeiro pote de ouro no final do meu arco-íris sexual”, relata Nadia.

A australiana é jornalista e tem um canal de Youtube onde fala sobre sexo, relações amorosas e saúde mental.

Por CM