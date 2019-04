Patente revela o próximo smartphone de ecrã dobrável da Samsung

1/04/2019 02:37 - Modificado em 1/04/2019 02:37

O Galaxy Fold chega ao mercado europeu no início de maio.

OGalaxy Fold chega ao mercado norte-americano no dia 26 de abril, com a Europa a receber o dispositivo no dia 3 de maio mas, se se encontra entre os mais ansiosos para ver mais smartphones de ecrã dobrável da Samsung, então a patente acima deverá entusiasma-lo.

A patente em si revela um dispositivo semelhante ao que foi mostrado recentemente pela Xiaomi, com as áreas esquerda e direita a poderem dobrar-se para envolver o dispositivo por um único ecrã. Para lhe dar uma ideia melhor de como é que esta patente se pode traduzir num smartphone, a LetsGoDigital criou um ‘concept’ que ilustra bem objetivo final. Na galeria acima pode admirá-lo.

O Galaxy Fold representa apenas a entrada da Samsung nesta nova categoria de dispositivos móveis, sendo mais que provável que a tecnológica sul-coreana esteja a desenvolver mais equipamentos para lançamento futuro.