Anúncio de nova subida dos preços dos combustíveis causa indignação

1/04/2019 01:09 - Modificado em 1/04/2019 01:09

Os preços dos combustíveis voltam a subir a partir das 00:00 horas, isto de acordo com a Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME),uma notícia que no entanto não está caindo bem no seio de muitos internautas.

Tratando-se do dia 01 de Abril, o Dia das Mentiras, alguns internautas esperam que este novo anúncio trata-se apenas de uma “pegadinha” para com os cabo-verdianos. Mas infelizmente não!

O certo é que os preços dos produtos entraram mais baratos no ano 2019, mas a tendência agora é sempre a aumentar. Um dado que caiu com desagrado em muitos internautas.

Vários são os factores apontados pelo Departamento de Regulação da ARME, que motivaram tal subida, mas os internautas não entendem tal medida, pois já antevêm, por exemplo, a subida dos preços dos bilhetes dos autocarros, como escreve o internauta Emanuel Tavares.

Já Honorina Brigham, não querendo acreditar nesta medida, prefere aceitar que se trata apenas de uma mentira de 01 de Abril. A internauta Marlinda Lima está convicta de que com medidas deste tipo os cabo-verdianos não vão conseguir viver. “Cada coisa no seu lugar” escreve esta internauta que remete a frase enigmática do momento utilizada pelos san-vicentinos “Tud manera é ba dvagar” para situar melhor o aumento dos preços destes produtos.

Entre outras reacções alguns perguntam até quando os preços vão continuar a subir, sendo que o poder de compra dos cabo-verdianos está longe de atingir níveis de maior confortabilidade e apontam o dedo neste sentido ao Governo liderado por Ulisses Correia e Silva.