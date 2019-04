Sub-17: Cantareira inicia fase de grupos do Nacional com vitória

1/04/2019 01:02 - Modificado em 1/04/2019 01:02

O Cantareira, campeão regional de São Vicente em sub-17, entrou com o pé direito no subgrupo A2 ao vencer o Sporting da Boa Vista por 2-0. A derradeira jornada do grupo está marcada para esta segunda-feira, 01, de Abril, frente ao EFIZ do Sal em jogo decisivo quanto à passagem às meias-finais.

A vitória frente ao Sporting da Boa Vista permitiu à equipa de Monte Sossego alcançar a equipa boa-vistense na liderança da prova. Amos somam os mesmos três pontos. Élvio aos 17 minutos do primeiro tempo e Badiss aos 47, apontaram os golos que deram os primeiros três pontos aos comandados de Valdir Évora.

O Sporting que na primeira jornada tinha derrotado a RT-Académica do Porto Novo por 3-0, fica agora à espera do que acontece na última jornada no jogo entre RT-Académica PN e Cantareira, isto num grupo onde está tudo em aberto quanto à passagem às meias-finais.

Já no subgrupo A1, a Ajat-SN venceu nesta segunda jornada o EFID-Paul por 2-0, afastando definitivamente da prova a equipa de Santo Antão Norte. Na primeira jornada EFID-Paul foi derrotado pelo EFIZ do Sal por 1-3. Com golos de Élvio aos 35 minutos e aos 65 por intermédio de Fabrício. A equipa são- nicolauense estreou-se na prova com uma vitória e vai discutir, na última jornada, com EFIZ-Sal a passagem às meias-finais.

De destacar que São Vicente recebe os jogos o grupo A que engloba as equipas do norte e que estão divididas pelos subgrupos A1 e A2. Já Santiago recebe os jogos do grupo B, das equipas do sul do país, que estão inseridos nos subgrupos B1 e B2.

De realçar que, a equipa do ABC Patim do Fogo do grupo B2, é a primeira equipa já apurada para as meias-finais.