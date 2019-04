Monte Cara vendido por 23 biliões de dólares

1/04/2019 00:44 - Modificado em 1/04/2019 00:47

Foto: Bob Lima

O Monte Cara, na Baía do Porto Grande, São Vicente, foi vendido a um multimilionário norte americano dono do Museu Messner da Montanha Corones, por 23 biliões de dólares. O Ministro da Economia, José Gonçalves, contacto pelo NN para comentar a venda do Monte Cara escusou-se com um “não confirmo nem desminto”. “Mas se se confirmar o contrato de venda, este será entregue no Parlamento e não na praça pública”.

O contrato a que este online teve acesso fala num valor de 23 biliões de dólares que inclui apenas “a parte do rosto e não toda a montanha”. A intenção é preservar para as gerações futuras “essas obras esculpidas pela natureza com o sopro de Deus”.

Incorporado no cume do Monte Kronplatz, a 2.275 metros acima do nível do mar, no centro de um dos resorts de esqui mais populares do centro sul do Tirol, o Museu Messner da Montanha é rodeado pelos picos alpinos do Zillertal, Ortler e Dolomites. Fundado pelo renomado alpinista Reinhold Messner, o sexto e último dos Museus Messner explora as tradições, história e disciplina do montanhismo. Será neste local que o Monte Cara irá continuar o seu descanso eterno .

