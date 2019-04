Mindelense é campeão invicto

Foto: Pitch Moreira

As formações do CS Mindelense e do Farense conseguiram, nesta última jornada, concretizar os seus objectivos, ao vencerem o Salamansa (3-2) e Derby (1-0) respectivamente.

O CS Mindelense que seguia invicto há 27 jogos, procurava nesta derradeira jornada, confirmar o status de duas épocas seguidas sem derrotas no que toca ao campeonato regional. Pela frente tiveram uma equipa do Salamansa que vendeu cara a derrota. Hamilton colocou a equipa da zona piscatória na frente do marcador logo aos 15 minutos de jogo, mas o herói desta partida, Pibipe, e goleador máximo dos encarnados nesta época desportiva, viria a aparecer no jogo, resolvendo-o com um hat-trick assinado aos 37, 42 e 69 minutos. Leroy Matias marcou o segundo golo do Salamansa quando estavam decorridos 72 minutos de jogo.

Já o Farense de Fonte Filipe, equipa treinada por Bassana, reforçou a segunda posição ao vencer o Derby por 1-0. Um golo do defesa central Ivan Gomes, bastou para confirmar este lugar histórico no primeiro escalão. Remonta a época 2014/15, quando esta equipa acendeu a primeira divisão, uma reportagem feita pelo NN onde o treinador afirmou que o objectivo da equipa que ascendia à 1ª Divisão pela primeira vez na sua história, primeiramente passava por afirmar-se e depois aos poucos lutar por outros objectivos.

Ora, volvidos poucos anos na primeira divisão, esta formação conseguiu a sua melhor calcificação de sempre neste escalão, ficando a frente de clubes de renome tanto a nível de São Vicente como de Cabo Verde. Vinte e nove foram os pontos somados pela equipa de Fonte Filipe.

Ainda nesta jornada, o Batuque venceu o Castilho por 2-0. Balakov e Darrin foram os autores dos golos. Já no encontro que encerrou o campeonato regional desta época desportiva, a Académica venceu o já despromovido Corinthians por 4-1, com golos de Ailton (2), Tchukim e um autogolo de um defensor do Corinthians.

Numa prova onde foram marcados 163 golos, o CS Mindelense termina com o melhor ataque com 33 golos marcados, equipa onde mora o melhor marcador do regional, Pibipe que apontou 10 golos. A equipa do Batuque terminou a prova com a defesa menos batida, com apenas oito golos sofridos.

Esta é a classificação final do Campeonato Regional de S. Vicente: 1º CS Mindelense 36 pontos; 2º Farense 29 pontos; 3º Batuque 26 pontos; 4º Académica 26 pontos; 5º Derby 19 pontos; 6º Salamansa 13 pontos; 7º Castilho 08 pontos; 8º Corinthianas 02.

O Castilho segue para a liguilha e o Corinthians desce à “segundona”.