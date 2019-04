“Nôs Morna” de Cremilda Medina e Tito Paris nomeada em duas categorias nos International Portuguese Music Awards

31/03/2019 15:14 - Modificado em 31/03/2019 15:37

Este primeiro single do segundo trabalho discográfico de Cremilda Medina mereceu a nomeação na categoria de “Music Video Of The Year” e “World Music”.

O tema “Nôs Morna” dueto de Cremilda Medina com Tito Paris, editado em Outubro do ano passado, foi nomeado em duas categorias nos International Portuguese Music Awards deste ano nos Estados Unidos da América.

Tratando-se de uma homenagem especial e sentida à Morna, no momento em que Cabo Verde aguarda a classificação da Morna como Património Imaterial da Unesco, Cremilda convidou Tito Paris para juntarem as vozes e cantar “Nôs Morna” e o resultado final não poderia ser outro, uma fantástica “Morna” interpretada de forma sublime com um vídeo-clipe fenomenal gravado pela Agência Cabo Verdiana de Imagens nas ruínas da Sé Catedral da Ribeira Grande de Santiago, Cidade Velha, Património Mundial da Unesco.

Cremilda Medina vê assim este tema ser reconhecido internacionalmente com estas duas nomeações. Recorde-se que é o terceiro ano consecutivo que Cremilda Medina é nomeada para estes prémios internacionais.

Em 2017 esteve nomeada com a Morna “Raio de Sol” para “Music Video Of The Year”, e no ano passado esteve nomeada e venceu o award de “World Music” com o tema “Divôrce Um’ Ca Ta Sená”, do seu álbum “Folclore” editado em 2017.

Outro artista cabo-verdeano que se encontra nomeado nos IMPA deste ano é Roy Job, com três nomeações para “World Music”, “Pop” e “Song Of The Year”, assim como a cantora Assol Garcia aparece nomeada na categoria de “World Music”.

Este ano a gala de entrega dos prémios realiza-se no dia 18 de Maio no Zeiterion Theatre, em New Bedford nos Estado Unidos.