Santo Antão: Campeões regionais juvenis e juniores de atletismo em estágio de três dias para o Nacional

30/03/2019 02:53 - Modificado em 30/03/2019 02:53

O campeonato nacional de atletismo acontece, este ano, no princípio do mês de Abril em Santiago e os campeões regionais juvenis e juniores de Santo Antão, preparam a competição com um estágio à partir deste sábado, 30, até 01 de Abril em Lagoa do Planalto Leste.

De acordo com o treinador Eliseu Fortes, esta preparação dos nove atletas que vão representar a ilha nesta competição, surge com vários propósitos e constitui uma mais-valia para os atletas.

“Juntar todos num único espaço, procurando unir ainda mais o grupo à volta dos objectivos para o Nacional. Concentrar o máximo e retirar o máximo proveito da zona, devido a sua assimetria e as condições climatéricas que oferece, para aprimorarmos a condição física de cada um deles. Lagoa é o pulmão da ilha e quiçá um dos melhores locais de Cabo Verde para a prática do atletismo” esclarece Eliseu Fortes.

Segundo o treinador, até ao momento as fazes de preparação estão correndo dentro do previsto e de forma fantástica. Entende que quem não esteja motivado para representar a sua ilha, dificilmente encontrará motivações para outras coisas.

Na edição do ano 2018 do campeonato nacional a selecção de Santo Antão conseguiu três medalhas. Fazer melhor este ano é a convicção de Eliseu Fortes que dirige a selecção composta pelos atletas, Edgar Santos, Rafael Alves, Hélder Francisca, Fábio Nascimento, Ivan Fortes, Flávio Gomes, Italvina Reis, Luciana Lopes e Jemima Asare que vão competir nos 100, 200, 400, 800, 1500 e 3000 metros.