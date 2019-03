Jornadas Portuárias: “Portos de Cabo Verde – Gerar oportunidades & Promover negócios”

30/03/2019 02:47 - Modificado em 30/03/2019 02:47

As Jornadas Portuárias da ENAPOR tiveram lugar na ilha do Fogo, nos dia 27 e 28 de Março.

As Jornadas Portuárias, evento que visa proporcionar a proximidade entre os portos nacionais, reúne responsáveis das diferentes estruturas portuárias da ENAPOR, sendo um espaço de troca de experiências tendo em vista a dinamização e modernização dos Portos Nacionais.

Entre os objectivos deste evento destacam-se: a apresentação do Balanço económico e financeiro da empresa no ano 2018, a análise e discussão de temas portuários, abrangendo questões relacionadas com a Economia Azul, e ainda o reforço do alinhamento entre a estratégia da empresa, colaboradores e processos.

Da agenda dos dois dias de trabalho constaram apresentação e discussão de temas como “O Novo caderno tarifário”, publicado no BO nº 34 de 25 de Março de 2019, “A modernização das Estatísticas VS Bussiness Inteligence/Power BI”, “Segurança e Saúde no Trabalho no Sector Portuário” e “O Papel da ENAPOR enquanto Concessionária Geral”.

O Presidente do Conselho da Administração, Dr. Jorge Pimenta Maurício, na sua intervenção na sessão de abertura das Jornadas Portuárias, destacou os ganhos que a empresa registou nos últimos anos, com destaque para os investimentos feitos no Porto de Vale dos Cavaleiros nos domínios dos RH, Equipamentos, Reordenamento do espaço portuário, numa perspectiva de garantir uma maior e melhor capacidade de resposta ao mercado.

O Presidente da Câmara de São Filipe, na sua intervenção, congratulou-se com o empenho demostrado pelo Conselho de Administração da ENAPOR na resolução dos problemas do Porto de Vale de Cavaleiros, esperando que as relações entre a edilidade e a Administração da ENAPOR seja profícua e contínua.

Fonte : site da ENAPOR