Nacional Sub:17: EFIZ do Sal e Sporting da Boa Vista entram com o pé direito

29/03/2019 01:35 - Modificado em 29/03/2019 01:35

O Campeonato Nacional de sub-17, teve nesta quinta-feira, 18, o pontapé de saída, com a realização dos jogos do grupo A da primeira fase, em São Vicente, no Estádio Municipal Adérito Sena, onde EFIZ do Sal no subgrupo A1 e o Sporting da Boa Vista do subgrupo A2, tiveram entradas triunfantes na prova, sobre EFID-Paul e RT-Académica PN respetivamente.

A primeira fase do grupo A, que decorre em São Vicente, conta com a participação de seis equipas, divididas em dois grupos; A1 e A2. O subgrupo A1 envolve as equipas da EFID (Santo Antão Norte), EFIZ (Sal) e o AJAT-SN (São Nicolau). Já o subgrupo A2, estão o Sporting da Boa Vista, Cantareira e RT-Académica PN. No primeiro jogo da jornada, onde a AJAT-SN ficou de fora, a EFIZ do Sal não teve muitas dificuldades para vencer o EFID de Santo Antão Norte, por 1-3.

Nesta partida as coisas começaram a correr mal para a turma do Sal, quando aos 10 minutos de jogo, Ivanilson marcou na sua própria baliza. Mesmo com o golo sofrido a equipa não se deixou abalar e tomou conta das operações e ao minuto 32, na transformação de uma penalidade a equipa salense viria a chegar a igualdade na partida através de Ianick. Os campeões do Sal, porém tiveram que esperar somente mais um minuto apenas, para voltar a festejar novo golo, pois o camisola 09 Fabrício, numa bela jogada de ataque, fez a remontada na partida.

No segundo tempo o rumo do jogo não mudava e a formação da EFIZ confirmou o triunfo a passagem dos 60 minutos, por intermédio de Luís que rematou de ângulo difícil para carimbar a primeira vitória da equipa na prova.

No subgrupo A2, o Sporting da Boa Vista despachou a formação da RT-Académica PN de Santo Antão Sul, por 3-0. Após o nulo registado no decorrer do primeiro tempo, a formação que viajou da Boa Vista, entrou a todo o gás no início do segundo tempo e nos onze primeiros minutos, alcançou uma vantagem de três golos graças aos tentos apontados por Sandro (48), Ylane (51) e Paulo (56).

A segunda jornada destes grupos, continua no sábado, 30, às 14:30 com o jogo entre Cantareira – campeão regional de São Vicente – e o Sporting da Boa Vista a contar para o subgrupo A2. A RT-Académica cumprirá a sua folga.

No grupo A1, às 16:30 medem forças os campeões regionais de São Nicolau a AJAT-SN e o EFID-Paul. Nesta jornada será a sua vez da EFIZ do Sal ficar de fora.