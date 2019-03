Crédito a Habitação: Governo faz alargamento de juros bonificados

29/03/2019 01:13 - Modificado em 29/03/2019 01:13

O Governo acaba de aprovar tecto máximo sujeito a bonificação dos juros para habitação, de 5 para 7 mil contos (compra ou construção).

De acordo com comunicado do Governo, esta é uma oportunidade para quem quiser adquirir habitação própria.

De forma simples e num conceito geral, trata-se de um crédito-habitação que tem taxas especiais e que tem como principal intuito a aquisição, construção, ampliação e execução de obras em habitação própria permanente ou a aquisição de um terreno para construção de um imóvel exatamente com a mesma finalidade.

Este tipo de crédito pode ser concedido a qualquer proponente e segundo a mesma fonte, trata-se de uma bonificação de até 55% para os jovens e de 50% para os candidatos com idade superior.

Será publicada nos próximos dias, a portaria que altera de 30 para os 35 anos, a categoria jovem (até 55% de bonificação dos juros) aumentando assim a abrangência desta medida”.

Este Governo, refere o comunicado, considerou, desde a primeira hora, a melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos, uma das prioridades norteadoras da sua governação.

Ancorado no Programa do Governo e no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) 2017/2021, este Executivo está a fazer um sério investimento para que todos os cabo-verdianos, em todos os cantos do país, estejam abrangidos com o investimento feito na melhoria e no fomento das oportunidades e condições de habitabilidade.