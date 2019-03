Mindelense procura terminar o segundo campeonato regional consecutivo sem derrotas

Foto: Pitch Moreira

O penta campeão regional parte para a última jornada do regional de futebol de S. Vicente, já com a Taça de campeão nas vitrinas do clube, mas a formação encarnada ainda tem um objetivo por alcançar, frente ao Salamansa: terminar o segundo regional sem nenhuma derrota.

É preciso recuar a época 2016/17 para encontrar a última derrota dos “Leões da Rua de Praia” no campeonato regional, quando a Académica do Mindelo venceu a 15 de Abril de 2017, por 1-0, em jogo da 12ª e antepenúltima jornada, curiosamente na época em que a “Micá” acabaria por perder o título na secretária. À partir deste jogo os encarnados não sabem até então o sabor da derrota no campeonato regional. São assim 27 jogos, isto quando falta apenas o embate frente ao Salamansa, agendado para este fim-de-semana, para terminar a edição 2018/19 da prova.

De resto, é esta a convicção expressa por Rui Alberto Leite que, aquando da conquista do título, realçou o facto de a sua equipa querer terminar a prova sem desaires. Este jogo que abre a jornada 14, certamente será um embate interessante de se assistir pois o Salamansa, já sem nada por lutar pois já garantiu a permanência, quererá certamente terminar a prova pelo menos com mais um ponto. Mas também o jovem goleador de serviço da equipa da zona piscatória, Miká, ainda luta por objetivos, pois neste momento está na lista dos melhores marcadores com menos um golo do que o máximo goleador da prova, Toy, do Derby, que soma até então nove golos.

A 14ª e última jornada do campeonato regional servirá ainda para confirmar se o Farense vai conseguir ou não garantir o segundo lugar histórico no G-8, quando defrontar o Derby, jogo que também se realiza no sábado, com início às 16:00.

Já no domingo, a derradeira jornada contínua às 14:00 com o jogo entre Castilho e Batuque. Ás 16:00 a Académica “faz guarda de honra” ao

Corinthians que regressa à “segundona” ápos uma fugaz passagem pela 1ª divisão.