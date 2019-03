Menor de 14 anos agredida sexualmente pelo padrasto

28/03/2019

A vítima, uma menor de 14 anos, terá sido agredida pelo padrasto, dentro da própria casa onde residiam. O caso aconteceu no passado dia 19 de fevereiro, no bairro de Eugénio Lima, na cidade Praia, ilha de Santiago.

De acordo com a nota de imprensa da Polícia Judiciária o arguido, que é o padrasto da vítima, aproveitou-se de um momento de ausência da mãe da vítima, sua esposa, para cometer o crime.

O homem de 30 anos foi detido no passado dia 07 de março, suspeito da prática de um crime de Agressão Sexual com Penetração agravado, a uma menor de idade.

O detido foi presente no mesmo dia ao Tribunal da Comarca da Praia, que lhe aplicou como medida de coação Prisão Preventiva.

Num outro caso a Polícia Judiciária, através da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas – Brigada de Crimes Sexuais, no âmbito do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, deteve, na passada sexta-feira, 22, na localidade de Palmarejo, Praia, em flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 17 anos, na posse de alguma quantidade de Cannabis.

O detido foi presente, no mesmo dia, às autoridades judiciárias competentes, para efeito de primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado TIR.