Campeonato Nacional de futebol Sub-17 arranca hoje

28/03/2019 13:19 - Modificado em 28/03/2019 13:20

O campeonato nacional de futebol de sub-17 arranca hoje, com 11 equipas, sendo que de acordo com a FCF a região desportiva de Santiago Norte não participa. A primeira fase será disputada na cidade da Praia e no Mindelo, que também receberá os jogos das meias-finais e final.

O primeiro jogo, às 14:30, coloca frente-a-frente o Esperança da Calheta e Kumunidade, referente ao Grupo B1, no estádio Municipal de Tira-Chapéu, na Cidade da Praia. No Grupo A1, às 14:30, entram em campo EFID – Paúl, de Santo Antão Norte e EFIZ, do Sal, no Estádio Adérito Sena, em São Vicente, palco das partidas do Grupo A.

Ainda hoje, mas às 16:30, o Sporting da Boavista mede forças com a Académica do Porto Novo, em partida do Grupo A2. À mesma hora, para o Grupo B2, o ABC de Patim, da ilha do Fogo, defronta o Beira-Mar, do Maio.

Os jogos da fase de grupos disputam-se entre 28 de Março e 01 de Abril.

A final está marcada para o dia 06 de Abril, sendo que dois dias antes serão conhecidos os finalistas. As meias-finais e a final terão como palco o Estádio Adérito Sena, no Mindelo.