Taça de São Vicente: ARFSV reagenda final para 3 de Abril

28/03/2019 13:02 - Modificado em 28/03/2019 13:02

Foto: Inforpress

A Associação Regional de Futebol de São Vicente (ARFSV), notifica que reagendou a final da Taça de São Vicente, entre Falcões do Norte da “segundona” e CS Mindelense do primeiro escalão, para quarta-feira, 03 de Abril, no estádio Municipal Adérito Sena.

Inicialmente agendada para sábado, 06 de Abril, o jogo coincidia com a primeira jornada do Campeonato Nacional, que principia no mesmo dia e terá o CS Mindelense como representante da ilha na prova maior de clubes em Cabo Verde.

Com isso, a Associação Regional de Futebol, liderada por César Gomes, decidiu antecipar a final para quarta-feira, 03, de forma a conciliar as duas provas. De realçar, que este será o último jogo da época desportiva em São Vicente, visto que o campeonato regional, termina neste fim-de-semana, onde tudo já está praticamente decidido.

Este jogo entre a equipa do Falcões que está a um pequeno passo da subida de divisão e os penta campeões regionais de São Vicente, conforme a ARFSV, terá início às 16:00 e no Estádio Municipal Adérito Sena. O vencedor da Taça irá representar a ilha na Taça de Cabo Verde.