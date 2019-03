JAP-Sal 2019: Organização realiza conjunto de competições tendo em vista aos Jogos Africanos de Praia

28/03/2019 01:29 - Modificado em 28/03/2019 01:29

A Comissão de Organização dos Jogos Africanos de Praia -Sal 2019 (COJAP) realiza nos dias 30 e 31 de março, conjuntamente com as federações das respetivas modalidades, um conjunto de competições em Voleibol de Praia, Atletismo e Natação em Águas Abertas.

Denominado de “Getready4Sal2019”, o evento servirá como teste para os Jogos Africanos de Praia (JAP-Sal 2019), na qual marcará também presença o Diretor-geral do Desporto, Anildo Santos, e que engloba a fase final do Circuito Nacional do “Beach Volley”, da Federação Cabo-verdiana de Voleibol, com a participação das equipas masculinas e femininas de Santo Antão, São Vicente, Santiago Sul e Santiago Norte.

As provas de natação em águas abertas em masculino e feminino, contará com a participação de nadadores de São Vicente, Santiago Norte e Santiago Sul.

De acordo com a organização estas competições surgem no quadro de preparação para os JAP-Sal 2019 que acontece de 14 a 23 de junho na praia de Santa Maria no Sal. O maior evento desportivo de sempre realizado no nosso país e o primeiro a nível continental com 54 países africanos e envolvendo, aproximadamente, mil atletas.

“De referir o forte engajamento do Governo, através do MD/DGD, na materialização deste evento que promete ser um marco decisivo na consolidação da visão deste executivo de transformação de Cabo Verde num palco internacional apelativo a grandes eventos desportivos internacionais e, também, um teste à nossa capacidade de organização de tais eventos” escreve a Comissão Organizadora dos Jogos de Africanos de Praia (COJAP).

A mesma Comissão assegura que na passada sexta-feira, o MD/DGD e o COC assinaram um contrato-programa onde o Governo disponibiliza 7.200 contos para apoiar a preparação das várias representações cabo-verdianas nestes JAP-Sal 2019, sem contar que o executivo estará a investir perto de 100 mil contos na sua realização.

Recorde-se que recentemente o Governo da República Popular da China fez uma doação de três mil contos como contribuição para os JAP-Sal 2019.