Alexandre Alhinho promete reagir caso Rolando não desminta as afirmações feitas

28/03/2019 01:06 - Modificado em 28/03/2019 01:23

O antigo selecionador nacional, Alexandre Alhinho, quando confrontado pelo NN sobre as declarações proferidas à rubrica Tribuna do jornal Expresso, pelo defesa central Rolando, que representa atualmente o Marselha, sobre a sua decisão por representar Portugal em detrimento de Cabo Verde, garantiu que foi apanhado de surpresa e que promete repor a verdade dos factos se Rolando não vier publicamente desmentir o conteúdo das suas afirmações.

Quando abordado pelo NN, foi com algum espanto que o antigo selecionador nacional recebeu a notícia sobre as declarações feitas por Rolando. Aliás foi através da nossa abordagem que o mesmo ficou a saber o conteúdo das declarações feitas por Rolando. Declarações que, neste momento, fazem correr muita tinta na media cabo-verdiana.

Não querendo adiantar mais informações, Alhinho afirma que primeiro irá entrar em contacto com Rolando, para que o mesmo possa vir a público repor a verdade dos factos. Caso isso não aconteça ele próprio terá que o fazer pois, conforme afirmou, a verdade não tem versões e não há verdade nas palavras do defesa central que com essa declaração entende está apenas a querer limpar o seu nome.