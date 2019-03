Fogo: Homicida de Chã das Caldeiras condenado a 19 anos e oito meses de prisão

27/03/2019 16:01 - Modificado em 27/03/2019 16:01

O Tribunal de São Filipe condenou, nesta quarta-feira, a 19 anos e oito meses de prisão o jovem de 28 anos que em 19 de Novembro de 2018 tirou a vida a um outro jovem, em Chã das Caldeiras, na ilha do Fogo.

De acordo com a Agência Cabo-verdiana de Notícias, para além da pena de prisão efectiva, a condenação do réu inclui ainda uma indemnização a familiares da vítima no valor de um milhão de escudos.

O julgamento ocorreu na semana passada e a leitura do veredicto do Tribunal da Comarca de São Filipe foi conhecido na manhã de hoje, com a leitura do acórdão de sentença.

Durante o julgamento, o réu, que desde a data do homicídio se encontrava em prisão preventiva, mostrou-se arrependido e pediu desculpas aos familiares da vítima, conhecido como Isildo de Pedrinho.

O caso ocorreu a 19 de Novembro na localidade de Boca Fonte (Chã das Caldeiras), quando o homicida, de nome Xisto, segundo a mesma fonte, desferiu alguns golpes de faca que acabaram por provocar a morte de Isildo.