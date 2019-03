Zeca Pagodinho actua em São Vicente nas comemorações do dia da cidade do Mindelo

27/03/2019 15:37 - Modificado em 27/03/2019 16:19

O músico brasileiro atua na ilha de São Vicente, no dia 14 de Abril, enquadrado nas festividades dos 140 anos da Cidade do Mindelo, e também na 11ª edição do Kriol Jazz Festival, que acontece nos dias 06, 11, 12 e 13 de Abril, na Cidade da Praia.

Zeca Pagodinho já gravou mais de 20 discos e é considerado um grande nome do gênero samba. O artista, que começou sua carreira nas rodas de samba dos bairros de Irajá e Del Castilho, subúrbio do Rio de Janeiro, tornou-se tão imensamente popular que seus shows chegam a ser contratados por cachês generosos, sendo realizados nas mais badaladas casas de espetáculo não só do país como por este mundo fora.

Sempre fiel a suas características de irreverência e jocosidade, Zeca recebe também reconhecimento da crítica e de artistas e compositores consagrados. Nei Lopes afirma que o sambista “é uma das poucas unanimidades nacionais, elevado ao patamar do mega-estrelato pop pelas gravadoras”.