Aniversário do Odjo d’Água com o Atletismo em destaque

27/03/2019 15:26 - Modificado em 27/03/2019 15:26

O Hotel Odjo d’Água comemora este ano 20 anos de funcionamento e, como vem sendo hábito, comemora esta data com a Corrida do Odjo d’água. O evento terá lugar no dia 31 de Março.

Este ano associam-se, mais uma vez, à Federação Cabo-verdiana de Atletismo e a Associação Regional de Atletismo do Sal com o intuito de dar ao evento uma maior dimensão e visibilidade

É expectável ser “uma grande festa do atletismo no Sal”. O evento conta com a Emicela como Patrocinador Excelência.

O evento é composto de 3 provas: a meia-maratona (21km), uma prova de 5km (minimaratona) e uma caminhada de 3km – prova sem fins competitivos, sendo os percursos certificados pela FCA em parceria com a ARAS de acordo com o regulamento internacional da IAAF.

O evento continua a estar focado no objetivo, também, de incentivar a prática de desporto por todas as gerações e por todos os indivíduos da nossa sociedade, com prémios distintos para Juvenis, Veteranos e atletas Paralímpicos.

“Temos estado a trabalhar afincadamente para motivar a participação de um maior número de atletas possível, não se cingindo a participantes da ilha, mas abrangendo outras ilhas e a diáspora”, assegura a mesma fonte.

Estão assim neste momento confirmadas as participações de 6 atletas da diáspora: Andralino Furtado – Portugal, Samuel Freire-Portugal, Sergio Dias – Suiça, Sandra Teixeira, Carla Mendes e Celina Rodrigues-Portugal), assim como cerca de 32 atletas vindos de Santo Antão, Santiago e São Vicente, entre eles nomes já conhecidos do panorama do atletismo como seja Edena Lima, Wilson Cabral, Orlando Tavares e ainda atletas da Emicela Team como João Fonseca, Jadirson Ribeiro e Nelson Gil Fortes.