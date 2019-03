Ana Thomaz de Oliveira lança “Lua Nova”

27/03/2019 15:00 - Modificado em 27/03/2019 15:00

É entre poemas que conhecemos Ana Thomaz de Oliveira, pseudônimo de Luana Tolentino.

A sessão de lançamento da obra “Lua Nova”, acontece no Café/Bar Bugio Terrace, em Cascais, no dia 31 de Março.

Luana Tolentino é filha de Conceição Braga, natural de Santa Catarina e de Tolanta, natural de São Vicente. Sobrinha do célebre autor do poema “Cabral Ka Morri”, Emanuel Braga, mais conhecido como Xanon, com quem adquiriu o gosto pela poesia.

Sinopse:

Espelho meu, espelho meu, que universo mágico de segredos, memórias e refúgios espelha Ana Thomaz de Oliveira no seu livro ‘Lua Nova’?

Partimos com a Autora para uma viagem romântica, por entre poemas de amor intenso e melancólico, por lembranças, silêncios, por perguntas sem resposta, por alegrias e tristezas.

“Uma viagem feita de sentimentos contraditórios, fazendo da lua, das estrelas e do sol seus aliados poéticos.” – Elisa Lopes Antunes, Emporium Editora.