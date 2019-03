Cabo Verde Fashion Week: Com estilistas de Cabo Verde, Portugal e Angola

27/03/2019 11:38 - Modificado em 27/03/2019 11:38

A V edição do Cabo Verde Fashion Week (CFW) acontece na ilha de São Vicente de 29 a 31 de Março. Um evento que terá como palco, nos dois primeiros dias, o pátio do Liceu Velho e encerra no espaço Kalimba, na praia da Laginha.

Durante estes três dias a cidade do Mindelo, São Vicente, acolhe mais uma edição do evento organizado pela agência Ilhéu Fashion, que pretende se transformar a cada dia, numa real Academia de Moda para jovens cabo-verdianos que têm o sonho de um dia entrar no mundo da moda.

“Esta é a nossa preocupação. Trabalhar para que a cada edição seja um passo sempre mais alto na organização deste evento de moda e em querer fazer com que seja uma real academia de moda para os jovens cabo-verdianos que têm o sonho de um dia entrar no showbiz” explica Hernâni Moreira, responsável da agência Ilhéu Fashion e promotor do evento.

De acordo com a organização do evento, marcam presença nesta 5ª edição estilistas de Cabo Verde, Portugal e Angola e, segundo Hernâni Moreira, são alguns dos “expoentes da moda internacional” que foram convidados para vir participar no CFW, dando assim o seu contributo.

De Cabo Verde marcam presença a Zany Confecções, Cinzo Gamboa, Mirte Graça, Maria de Lourdes, Mozer Lima e o colectivo de estudantes da MEia, “Pê Na Txon”. De Portugal vem Djamila Pereira Alberto, Ildo Palma – Agência Karacter, Carlos Wendel e de Angola chegam Rui Lopes, Jofre Cardoso e Adelina Fernandes.

O evento comporta desfiles de passarela e “formações” de moda e este ano, é dedicado aos 140 anos da cidade do Mindelo. Haverá ainda uma surpresa para homenagear a cidade e também demonstrar a intenção de Mindelo ser residência fixa do CVFW.

Hernâni Moreia diz que esta edição de 2019 foi melhor articulada e mais projetada, no entanto é a edição em que tiveram menos financiamento. Entretanto, assegura que possui o apoio dos ministérios da Cultura e do Turismo, bem como da edilidade mindelense, pois trata-se de um evento que também tem como objetivo ajudar a promover a marca Cabo Verde.

“Trabalhamos todos para que fosse o grande e maior evento de moda realizado até então, mas devido as dificuldades financeiras não foi possível cumprir alguns objetivos, mas o nosso mote é fazer para estar sempre melhor em prol da juventude cabo-verdiana e dar a Mindelo um evento de qualidade”.

Além dos desfiles de moda, e formações a serem ministradas na vertente desfile de passarela, promovida pela agência Karater, que regressa ao país, terá também um “workshop” em penteados, orientado pelo cabeleireiro brasileiro Karlos Wendell, que também participou na edição de 2018.

De referir que no ano passado a agência Karater que fez um contrato com uma jovem cabo-verdiana, na altura com 15 anos, regressa no intuito de procurar e formar novos potenciais para a moda internacional, partindo de Cabo Verde.

O Cabo Verde Fashion Week introduz ainda uma feira com artigos ligados a moda. “Uma vertente que podemos chamar de moda solidária. Ali serão vendidas roupas recolhidas pela organização, a um preço baixo, e cuja receita reverterá para uma causa social”, diz Moreia que há dois anos está associado a causa Laço Rosa e recentemente ao Laço Azul. O valor arrecadado das vendas irá reverter em exames de próstata e mamografia aos mais carenciados.

Para os desfiles de passarela, a agência conta com 35 modelos provenientes da cidade da Praia, Sal e Boavista, além de São Vicente. O objetivo é alargar para abranger uma boa parte das ilhas de Cabo Verde mas devido a falta de financiamento não foi possível abarcar todas as ilhas.

Na passarela, destaque para o jovem cabo-verdiano que participou na Moda Lisboa, Ailton Cabral e a Miss Brasil Europa 2018.

A nível musical a organização conta com atuações da artista Ely Paris, Kyddie Bonz e “Batchart”.

Há vários anos que a Ilhéu Fashion promove eventos ligados à moda na ilha de São Vicente.