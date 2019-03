Nove enfermeiras de hospital americano estão grávidas ao mesmo tempo

27/03/2019 02:11 - Modificado em 27/03/2019 02:11

Já não é a primeira vez que um hospital americano anuncia mais de uma dezena de enfermeiras em estado de graça ao mesmo tempo.

Há qualquer coisa de especial nos hospitais dos Estados Unidos. Em agosto do ano passado, noticiamos o caso de uma instituição de saúde do estado norte-americano do Arizona, o Banner Hospital, que anunciou que 16 das enfermeiras dos cuidados intensivos estavam grávidas ao mesmo tempo.

Agora, acontece algo idêntico no Maine Medical Center, na estado do Maine. Nove enfermeiras da área da neonatologia vão ser mães entre abril e julho deste ano.

A boa nova foi anunciada pelo hospital através do Facebook, esta segunda-feira, onde dirigiu os parabéns às futuras mamãs, com uma fotografia onde estão oito das nove mulheres.

“Depois de cada uma de nós ter começado a dizer ‘estou grávida’, acho que foi um anúncio cada vez mais feliz, estamos cá todas umas para as outras”, indicou Erin Grenier, uma das enfermeiras, à CNN.

Sobre as preocupações manifestadas por alguns comentadores, na rede social, no que diz respeito ao pessoal de plantão no verão, o hospital respondeu: “Não se preocupem. Há um plano”.