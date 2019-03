Rolando: “Alexandre Alhinho disse-me que não tinha condições para jogar na seleção nacional”

O defesa-central natural de São Vicente e internacional por Portugal, Rolando, revelou em entrevista exclusiva ao Tribuna Expresso, que antes de ser chamado para representar o país luso o selecionador de Cabo Verde, na altura, Alexandre Alhinho, disse que ele não tinha condições para jogar na seleção de Cabo Verde.

“Antes de ser chamado à seleção de Portugal, o selecionador de Cabo Verde veio falar com o Pelé, que lhe diz que tinha uns problemas familiares para resolver e não podia ir à seleção. O Pelé sugeriu-lhe que me levasse a mim, porque eu era um miúdo que iria ter futuro na seleção de Cabo Verde. Ainda me lembro desse dia, estava ao lado dele. Mas o selecionador disse: “O miúdo até não é mau mas não tem condições para jogar na seleção de Cabo Verde”, acrescentou Rolando.

De acordo com o mesmo foi um dia “muito triste” para ele que sonhava pela seleção de Cabo Verde, sendo que na altura nunca tinha pensado em representar a seleção lusa. “Mas como o mundo dá voltas, passado uma semana liga-me o mister Agostinho Oliveira e perguntou-me: ‘Miúdo queres vir para a seleção de Portugal?’. E eu: ‘Mister desculpe mas não sou português, nem tenho documentos’. ‘Só te fiz uma pergunta. Responde sim ou não, o resto trato eu’. ‘Claro que gostaria’ respondi. A partir dali ele deu entrada da papelada para a minha nacionalização e assim já podia ser chamado. A primeira vez que fui chamado e convocado foi direto para o Europeu sub-21 e foi ótimo” avançou.

Rolando expressou ainda que ficou chateado de não ter representado a seleção de Cabo Verde mas à partir do momento em que o treinador Agostinho Oliveira deu entrada com a papelada, deu-lhe a sua palavra de que se ele conseguisse, iria com “muita alegria” representar a seleção portuguesa.

“O estranho foi que depois o selecionador de Cabo Verde ligou-me a convocar-me. Mas eu disse-lhes: “Desculpem mas eu só tenho uma palavra e já dei a minha palavra à seleção de Portugal de sub-21. Há um mês disse-me que eu era um miúdo, continuo ser o mesmo miúdo. O que é que mudou? Dei a minha palavra à seleção de Portugal e a minha palavra é uma. Já me decidi”, manifestou o jogador, de 33 anos, que já teve passagens pelo Belenenses, FC Porto, Nápoles, Inter de Milão, Anderlecht e por último Olympique Marselha que representa desde 2015/2016.

Recorda-se que Rolando festejou a conquista da Liga Europa ao serviço do FC Porto com a bandeira de Cabo Verde à cintura.