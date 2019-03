Campeonato Nacional 2019 com “cara lavada” ganha corpo

27/03/2019 00:07 - Modificado em 27/03/2019 00:07

O quadro das equipas que participarão no Campeonato Nacional de futebol vai ficar definido este fim-de-semana, quando forem encontrados os campeões regionais do Maio e Santiago Sul. Nesta região desportiva espera-se para saber quem vai acompanhar a Académica, atual detentora do título na prova maior de clubes de Cabo Verde.

Numa edição renovada com novos campeões regionais, até ao momento, das equipas que participaram no nacional da época passada, somente o Mindelense, Académica do Porto Novo e a “Micá” da Praia, já têm reservado a sua presença.

Na região desportiva de Santiago Sul, onde o Celtic sobressai como o principal candidato ao título, uma vez que precisa de uma vitória na última jornada para alcançar esse feito inédito, inviabilizaria ao Sporting da Praia a possibilidade de nova presença no campeonato.

Já no Maio, a equipa do Académico 83, com 28 pontos, lidera o campeonato e na última jornada terá que vencer o Barreirense para regressar ao título, estando o Figueirense à espreita, com 27 pontos, jogando este com o Moreirense.

De resto, tudo já está decidido nas outras regiões desportivas do país, onde a Ultramarina (São Nicolau), Onze Estrelas (Boa Vista), Oásis (Sal), Académica da Praia – detentor do título, Mindelense (São Vicente), Varandinha (Santiago Norte), Santo Crucifixo (Santo Antão Norte), Académica de Porto Novo (Santo Antão Sul), Académica (Fogo) e Sporting da Brava são as equipas já apuradas para o nacional.

O CS Mindelense, equipa que detém o maior palmarés nacional, a par da Académica do Porto Novo são as duas equipas com mais presenças consecutivas nos últimos anos.

Campeonato Nacional 2018/2019 – Quadro dos grupos:

Grupo A: Académica da Praia, Mindelense, Académica do Fogo e Académica de Porto Novo.

Grupo B: Ultramarina de São Nicolau, Sporting da Brava, Campeão do Maio (a definir) e Santo Crucifixo de Santo Antão Norte.

Grupo C: Santiago Sul (a definir), Onze Estrelas da Boa Vista, Oásis do Sal e Varandinha de Santiago Norte.

A prova arranca no dia 06 de Abril e a final está agendada para 01 de Junho no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal.