Mindelo recebe a 29 de Março a 1ª edição de “NÔTE DE MORABEZA FEMININA”

26/03/2019 15:53 - Modificado em 26/03/2019 15:53

Enquadrado nas comemorações do Dia da Mulher Cabo-verdiana, que se comemora a 27 de Março, a ilha de São Vicente acolhe o projecto “Note de Morabeza Feminina”, no dia 29 do corrente mês, num dos hotéis da cidade.

De acordo com a organização do evento, o projecto “Nôte De Morabeza Feminina”, surgiu com o propósito de celebrarmos o Dia Nacional da Mulher Cabo-verdiana na Cidade do Mindelo.



Produzido e organizado pela Boa Música Eventos, a gala musical em Mindelo, envolve artistas nacionais – residentes e da diáspora.

O mesmo refere que a realização da 1ª edição, no dia 29 deste mês, contará com a participação das artistas, TITINA RODRIGUES, MARIANA RAMOS, JENNIFER SOLIDADE, CREMILDA MEDINA E CARMEN SILVA.

A acompanhar estas vozes femininas estará a banda acompanhante composta por Bau Almeida, Djassa, Jimmy, Jorge Cruz, Yannick Almeida e Tchenta Neves.Com esta gala a prioridade máxima da produtora é “dignificar a nossa cultura, sempre com o compromisso de qualidade e satisfação dos nossos parceiros e colaboradores, na base da confiança, respeito e compromisso.”