Sal: a Primeira Conferência Ministerial da OMT e ICAO sobre o Turismo e Transporte Aéreo em África

26/03/2019 01:24 - Modificado em 26/03/2019 01:24





O governo de Cabo Verde acolhe e realiza, de 27 a 29 de Março, em Santa Maria, ilha do Sal, a I Conferência Ministerial da Organização Mundial do Turismo – UNWTO/OMT e da Organização da Aviação Civil Internacional – ICAO/OACI sobre o turismo e transporte aéreo em África.

O evento vai reunir, pela primeira vez, ministros do transporte aéreo e aviação civil e ministros do turismo de todo o continente africano. E trará ao país, dirigentes do mais alto nível dessas duas Agencias das Nações Unidas, a ICAO/OACI e a UNWTO/OMT, bem como altos funcionários governamentais e especialistas nesses sectores. A reunião contará ainda com representantes de organismos internacionais e regionais africanos, que irão analisar o futuro quer do transporte aéreo como do turismo em África.

A abertura oficial do evento acontece no dia 28 de Março e será presidida pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

De acordo com o governo de Cabo Verde, esta primeira conferência tem como principais objectivos a identificação das oportunidades e os desafios que fomentem o desenvolvimento de conectividade e viagens contínuas no continente africano. Melhorar o entendimento comum e respostas aos imperativos do negócio, através do fortalecimento do diálogo entre os dois sectores e ainda aumentar a consciência política e a vontade de integrar as prioridades dos dois sectores, as agências nacionais, regionais e globais e também apoiar na consecução dos ODS e da agenda 2063 da União Africana.

Trata-se ainda de uma oportunidade ímpar para “demonstrar a capacidade de Cabo Verde para organizar e ser anfitrião de eventos de alto nível internacional, mas sobretudo, valorizando os nossos ganhos e mais-valias competitivas em sectores-chaves da economia nacional como o transporte aéreo e turismo, criando sinergias e potenciando vantagens comparativas da posição geoestratégica e da geopolítica do país como plataforma logística internacional no Atlântico Médio”, explica a mesma fonte.

De referir que a Organização Mundial da Aviação Civil Internacional e a Organização Mundial do Turismo, conforme reitera o executivo, reconhecem Cabo Verde como país que vem envidando todos os esforços em garantir um desenvolvimento sustentável, ao Turismo e o Transporte Aéreo, um verdadeiro case study em África o que foi preponderante para ser o anfitrião desta I Conferencia Ministerial da OMT e ICAO sobre o Turismo e Transporte Aéreo em África.