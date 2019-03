Sal: Tribunal decrata prisão preventiva e TIR a dois jovem suspeitos de violarem uma cidadã estrangeira

26/03/2019 00:37 - Modificado em 26/03/2019 00:37

A vítima é uma cidadã de origem britânica que, na altura do crime, encontrava-se de férias na ilha do Sal.

De acordo com a Policia Judiciária, os dois indivíduos, de 19 e 27 anos, são acusados da prática de um crime de Agressão Sexual, com penetração, em co-autoria, ocorrido em Março deste ano.

Detidos fora de flagrante delito na cidade de Santa Maria esta segunda-feira, 25, os detidos foram presentes, ainda no mesmo dia, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo sido aplicado Prisão Preventiva para um dos detidos e TIR e Apresentação Periódica para o outro.

Também no Sal, a PJ procedeu, no sábado, 23, à incineração de mais de 85 kilos de drogas, (cannabis e cocaína) resultantes de sucessivas apreensões ocorridas nos últimos três meses. Apreensões feitas tanto no Porto da Palmeira como no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral. O ato que contou, ainda, com a presença do representante do Ministério Público da Comarca do Sal.