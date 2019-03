FMI considera que a privatização dos TACV foi uma medida acertada

26/03/2019 00:25 - Modificado em 26/03/2019 00:25

Foto: inforpress

A chefe da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI), Malangu, Kabediy Mbuyi, considerou que a privatização da Cabo Verde Airlines (TACV) foi uma medida acertada do Governo, que irá contribuir para a estabilidade e crescimento económico do país.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, que sempre defendeu que a privatização dos TACV iria libertar recursos para outras áreas do desenvolvimento destacou os ganhos alcançados pelo país a nível do crescimento económico, fiscal, monetário, da balança dos pagamentos, dados esses que, no seu entender, indicam que o quadro macroeconómico e fiscal é “muito positivo”.

Reconheceu, no entanto, o país tem ainda vários desafios a vencer e que passam por reformas a nível do sector dos transportes aéreos, marítimo, energia, gestão portuária e aeroportuária, realçando que o Governo tem uma agenda muito forte e determinada para aumentar o potencial de crescimento da economia cabo-verdiana.

O governante assegurou que Cabo Verde precisa do apoio do FMI a nível da concessão das políticas e das reformas por forma o país aumentar o seu potencial de crescimento, e que esse crescimento seja inclusivo e abrange todas as ilhas.

Segundo Olavo Correia, Cabo Verde tem estado as construir um diálogo político nos últimos anos com o FMI, e quer que essa relação seja estreitada e reforçada tendo em conta a ambição do Governo para os próximos anos em matéria de reforma nos sectores dos transportes marítimos aéreos, aeroportos e energia, mas também na melhoria do ambiente de negócios, sobretudo no acesso a financiamento para as micro e pequenas empresas.

“Este é o nosso compromisso e este apoio do FMI ao nível das políticas será um apoio muito importante para melhorarmos ainda mais a nossa performance quer em matéria macroeconómica com também em matéria de crescimento da economia cabo-verdiana porque a nossa ambição não é crescer 5% mais sim 7%”, considerou o ministro que assegurou que o país está “num bom caminho”, mas precisa acelerar a dinâmica de reformas.

Fonte : Inforpress