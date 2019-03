Sub-17: Cantareira e Batuque disputam final

O Centro de Estágio da FCF no Mindelo, acolhe nesta quarta-feira a final do Campeonato Regional de Futebol de São Vicente em sub-17, referente a temporada 2018/19. As equipas do Cantareira e Batuque FC que eliminaram na segunda-feira, Juventude e Corinthians, são as finalistas.

Cantareira e Batuque FC conquistaram o passaporte para a final após eliminarem nas meias-finais as suas homólogas da Juventude e Corinthians, respetivamente, em partidas disputadas ontem no relvado do Centro Estágio da FCF.

A formação do Cantareira eliminou a Juventude, com uma vitória por 2-1, numa partida disputada sempre a um ritmo alto de parada e resposta, onde os pupilos de Valdir Évora só fizeram a festa no período de compensação. De realçar que este foi o primeiro golo sofrido pela equipa do Cantareira nesta época desportiva, que tem, de longe, o melhor ataque com 52 golos marcados.

A equipa do Batuque FC, por seu lado, venceu o Corinthians por 1-0, com a vitória dos axadrezados a chegar já na ponta final do encontro, para delírio dos comandados de Djodje e desalento nas hostes corintianas.

O jogo do título, de acordo com a direcção da Associação Regional de Futebol de São Vicente (ARFSV), está agendado para as 16:00 da próxima quarta-feira.