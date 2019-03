Cruzeiros do Norte: Organiza almoço de campeão com foco na renovação do título

Depois da conquista do titulo de campeão de Carnaval de São Vicente 2019, o Grupo Carnavalesco Cruzeiros do Norte promoveu este domingo, 24 Março, no Polivalente da Cruz João Évora, um almoço de confraternização aberto para todos os seus foliões e também aos que apoiaram durante todo este trajecto que culminou na conquista do titulo que já fugia ao grupo há quatro anos.

O almoço, segundo a directora de carnaval do grupo, foi uma forma de agradecer a todos os foliões que ajudaram o grupo à vitória como aconteceu a 05 de Março, depois de um “grande desfile” e que demonstrou a “veia conquistadora e batalhadora do grupo”, que ainda está a colher os louros dessa sua vitória.

Maria José diz ainda que dada a situação financeira do grupo, que não pôde de outra forma mostrar o seu agradecimento aos seus foliões, organizou este “grande almoço” para todos os envolvidos. “Isso é algo que sempre fazemos para dizer obrigada. Todos convivem e assim mostramos a nossa gratidão da forma que conseguimos, mas que para nós e para o grupo em geral, representa muito”, assegura a responsável.

Esta afirma que o motivo essencial “resume-se em agradecer a todos os envolvidos, que fazem parte do grupo e que de uma forma ou de outra têm a sua quota parte no êxito alcançado”.

Questionada sobre a intensidade dos festejos de campeão, Maria José assegura que o momento, a felicidade está “espelhada na face de todos”. Desde a direcção, passando pelos foliões e também a população de São Vicente que reconheceu o “grande desfile de que fomos protagonistas”. Para a directora de carnaval do grupo “O povo de São Vicente, gostou do nosso renascimento e de estarmos a voltar para onde tínhamos parado. Isso foi conseguido com muito esforço e que no final veio a ser recompensado. O grupo ultrapassou a situação difícil em que se encontrava e temos recebido muitos apoios e continuamos a receber diariamente”.

Ainda na mesma senda dos festejos, o grupo organiza na próxima semana, dia 30 Março, a sua festa de campeão. Uma festa para todos os que nos aplaudiram.

O foco agora, depois de fechar todas as contas, receber os prémios, é começar a trabalhar para o Objectivo 2020, adianta esta responsável. A ambição é o bicampeonato. No entanto, sabe que “não será uma tarefa fácil, mas será uma luta até ao final e conseguir o objectivo”, adiantando que “apesar de ainda ser cedo, teoricamente, tem sido difícil não pensar no carnaval do próximo ano. “A responsabilidade é muita e dissemos que queremos ser bicampeão”.

O próximo compromisso do grupo será participar, em Abril, nas festas da Páscoa no Concelho do Paúl.

Que é um intercâmbio entre ilhas, onde o grupo, irá ministrar uma formação, workshop e também ajudar no que puder, para ajudar o Concelho a desenvolver o seu carnaval, remata a mesma.