Campeonato Regional de S. Vicente: Castilho vai à Liguilha

25/03/2019 00:39 - Modificado em 25/03/2019 00:39

Ápos ter sido goleado pelo Mindelense (4-1) o Castilho irá jogar a permanência no primeiro escalão numa liguilha com o 2º classificado da “Segundona”. Assim ditaram os resultados da 13ª e penúltima jornada do Regional de S. Vicente.

A jornada 13 arrancou no sábado com a vitória do Farense, equipa sensação deste campeonato, sobre o já despromovido Corinthians, por 1-3. Vanny, Stefan e Pilha foram os autores dos golos que levaram a equipa de Bassana a manter a segunda posição na tabela classificativa, com mais três pontos que os concorrentes directos. O mesmo Stefan fez ainda o golo de honra do Corinthians, ao marcar na sua própria baliza.

Ainda no sábado, a Académica e o Batuque, empataram a uma bola, resultado que contribuiu para o Farense cimentar o segundo lugar.

Os golos deste encontro foram apontados todos da marcada dos onze metros. Bruce, de penalti, abriu o activo para o Batuque ainda no decorrer do primeiro tempo. Foi também de penalti, convertido por Ailton, que a Académica viria a chegar ao empate na partida. O mesmo Ailton que, ainda na primeira parte, havia desperdiçado outro penalti. Um empate que deixa as duas equipas a três pontos do segundo lugar.

Os jogos deste domingo tinham caracter decisivo para as equipas no fundo da tabela classificativa, o Salamansa e o Castilho. Ambas tiveram o mesmo destino. O Salamansa foi derrotado pelo Derby (2-1) ao passo que o Castilho foi goleado pelo já campeão regional – Mindelense- por 4-1. O Salamansa, mesmo perdendo com o Derby FC, por 2-1, escapou à liguilha face à derrota do Castilho frente ao Mindelense.

A equipa da Zona piscatória até esteve na frente do marcador, quando Nené balançou as redes, mas Toy, avançado Toy dos derbianos, tratou de resolver o jogo a favor dos azuis e brancos ao apontar os dois golos. De referir que com estes dois golos Toy saltou para a frente dos melhores marcadores do regional de futebol com 9 golos marcados, isto quando falta disputar apenas uma jornada.

A fechar a jornada o Castilho, uma das mais antigas agremiações desportivas de São Vicente, queria aproveitar o deslize do Salamansa para encurtar para dois pontos a distâncias entre os dois clubes, mas as esperanças esbarraram num todo-poderoso Mindelense, que vai trilhando o seu caminho neste regional, e diga-se, em abono da verdade, já se vai preparando a final da Taça de São Vicente e o Campeonato Nacional, que estão ai à porta.

Golos de Papalele (2) e Fredson (2) chegaram para confirmar mais uma vitória dos encarnados na prova e a presença castilhiana na liguilha. De realçar que Papalele fez o golo número 150 do Campeonato Regional desta época desportiva. Django foi o autor do tento de honra do Castilho neste encontro que encerrou a 13ª jornada.

Concluída a 13 e penúltima jornada do regional, o Mindelense já campeão, lidera com 33 pontos. O Farense é segundo classificado com 26 pontos. Académica e Batuque seguem de mãos dadas na terceira posição, ambas com 23 pontos. O Derby é quinto classificado com 19 pontos. Mais abaixo na tabela classificativa está o Salamansa com 13 pontos, mais cinco do que o Castilho que tem 08 pontos. O Corinthians lanterna vermelha da prova soma até então apenas dois pontos.