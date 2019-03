Sub-17: Corinthians, Juventude e Batuque FC fecham o lote de equipas apuradas para as meias-finais

25/03/2019 00:27 - Modificado em 25/03/2019 00:27

Depois do Cantareira no grupo A já ter garantido o passaporte para as meias-finais, foi a vez de, neste fim-de-semana, o Corinthians do mesmo grupo, a Juventude e o Batuque FC do Grupo B, conseguirem a passagem às meias-finais prova. Os jogos referentes às meias-finais disputam-se nesta segunda-feira, 25, no Centro de Estágio da FCF.

No grupo A, faltava definir apenas uma vaga, ou seja, o segundo lugar do grupo onde Corinthians e Castilh, estavam separados por apenas um ponto, com vantagem para o Corinthians. Este somava 13 pontos contra 12 do Castilho. No embate desta jornada, as duas formações não foram além de um empate a zeros, o que coloca o Corinthians na “final four”. Ainda neste grupo nota para a vitória do Geneva frente ao Ponta d´Pom por 4-1.

Já no grupo B tudo estava em aberto. Batuque, Estoril e Juventude lutavam pelos dois lugares de acesso para às “meias”. Lugares que vão ser ocupados pelo Batuque e Juventude. O Batuque beneficiou do empate a uma bola com a equipa do Estoril para garantir o apuramento. Já a Juventude nem teve de entrar em campo devido a não comparência da Real Sociedade. Com isso seguem em frente Batuque e Juventude.

Os jogos das meias-finais estão agendadas para esta segunda-feira, 25, no Centro de Estágio da FCF. A primeira partida da tarde com início às 14:30, marca o embate entre Cantareira e Juventude, para mais tarde às 16:00, Batuque e Corinthians medirem forças no segundo jogo.

A finalíssima está agendada para quarta-feira, 27, no Centro de Estágio.