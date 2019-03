Fernando Elísio Freire diz que estão reunidas as condições para a aprovação da proposta de lei que cria as Regiões Administrativas

O Ministro da Presidência do Concelho de Ministros, Fernando Elísio Freire, afirma que estão reunidas as condições para a aprovação da proposta de lei que cria as Regiões Administrativas e regula o seu modo de eleição, as suas atribuições e organização.

Em declarações à imprensa, Fernando Elísio Freire adiantou que o documento deverá ser votado na sessão plenária do Parlamento da próxima semana, com inicio quarta-feira, 27 de Março, data em que se assinala o dia da Mulher Cabo-verdiana.

De referir que no passado dia 24 de Janeiro, o governo pediu o adiamento da votação da lei da regionalização para negociar com o PAICV e a UCID e tentar consensualizar as diferentes propostas sobre a regionalização.

A proposta da criação das regiões administrativas, apresentada pelo Movimento para a Democracia (MpD), partido que sustenta o Governo, foi aprovada na generalidade no parlamento, com votos favoráveis de toda a bancada do MpD, de dois deputados da UCID e dois do PAICV.