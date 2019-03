Selecção nacional: E depois do adeus …

Depois de 2017, Cabo Verde volta a falhar uma fase final da CAN, isto depois de ter marcado presença em duas edições consecutivas (2013 e 2015).

A selecção nacional, não tanto pelo empate (0-0) frente ao Lesoto, esta tarde, no Estádio Nacional, na Cidade da Praia, viu consumado o seu afastamento da fase final da CAN 2019 face à vitória da Tanzânia (3-0) frente ao já apurado Uganda.

Essa conjugação de factores, na última jornada do grupo L de apuramento para o CAN 2019, atiraram com os “Tubarões Azuis” para fora da fase final da competição que este ano se disputa no Egito.

Antes do inicio das duas partidas essa conjugação era simples: Vencer o Lesoto e esperar que a Tanzânia não vencesse o Uganda. Saiu tudo ao contrário.

Mas os problemas dos “Tubarões Azuis” já vinham de antes. Esta tarde foi só o seu culminar. A seleção nacional chegou ao fim desta fase de grupos com um registo pouco digno daquilo que já demonstrou em tempos passados.

Uma vitória caseira (Tanzânia), dois empates (Lesoto) e duas derrotas (Uganda) e com apenas quatro golos marcados ao longo desta fase, colocaram a seleção nacional no último lugar do grupo L. Um grupo que, à partida, parecia bastante acessível à equipa nacional. Muito pouco para quem pretendia marcar presença na fase final da maior prova de nações africana.

Sem colocar em causa o valor e o empenho dos jogadores que participaram desta fase de apuramento e que ao longo dos últimos anos muito deram a esta selecção, muitos são aqueles, de há uns tempos para cá, que defendem uma renovação-“revolução” do plantel, e não só, da selecção.

Fechado este ciclo, os tempos que se seguem deveriam ser de reflexão profunda e séria por parte dos dirigentes da FCF daquilo que futuramente se quer da seleção nacional. Um trabalho de raíz, a médio prazo, pois talentos cabo-verdianos a despontar por este mundo fora é coisa que não falta.