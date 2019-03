Segunda Divisão: Falcões do Norte é novo líder

24/03/2019 23:44 - Modificado em 24/03/2019 23:44

A jornada 9 do campeonato regional da segunda divisão em São Vicente, que poderia, nesta jornada, ter ditado antecipadamente o campeão regional, em caso de vitória do Amarante frente ao Falcões do Norte, ficou adiado para a última jornada após a vitória dos Falcões por 2-3.

Num jogo impróprio para cardíacos, o Amarante, liderado por Armandim Soares, entrou a todo o gás no encontro dando a entender que cedo queria resolver as coisas. Chegou ao primeiro golo no jogo à passagem do minuto 25, por intermédio de Ivan Gomes.

A segunda metade de jogo, foi de loucos. O Amarante viria a dilatar a vantagem para dois golos quando, aos 69 minutos, Nenass finalizou da melhor forma possível uma jogada de ataque da sua equipa. Só que na sequência do golo marcado, o mesmo jogador não se inibiu nos festejos e retirou a camisola, e foi admoestado com a cartolina amarela, quando já tinha sido sancionado anteriormente com outro cartão amarelo, originado assim a sua expulsão.

Mas o Falcões do Norte, que na recta final deste regional apresenta cara nova no comando da equipa, Elisandro “Lizy”, não quiz participar na festa amarantina e partiu para 11 minutos impróprios para cardíacos. Remetida na sua defensiva, o Amarante viu a equipa de Chã de Alecrim marcar o 2-1, aos 79 minutos, por Yuran. Apenas seis minutos depois de reduzir a desvantagem, novo golo dos verde-branco. Desta vez foi Ivan Gomes a empatar a partida e a levar ao delírio dos adeptos da equipa de Chã de Alecrim presentes nas bancadas do municipal Adérito Sena.

Enquanto no banco dos suplentes Armandim estava nervoso com o rumo que a partida estava tomando, no outro banco “Lizy” puxava para mais um golo dos seus pupilos, num jogo frenético e sem muitas paragens. Golo este que chegou aos 87 minutos pelo capitão de equipa Steban. Este aproveitou uma má abordagem do guarda-redes amarantino, para completar o delírio no banco de suplentes e nas bancadas, pois esse golo dava a liderança isolada ao Falcões que dependem agora apenas de si próprios para a conquista do título regional da “segundona”.

Nos outros encontros desta jornada, nota para a vitória importantíssima do Ribeira Bote sobre o Ponta d´Pom, por 0-3, alcançando assim o Amarante na segunda posição com os mesmos 16 pontos. Na outra partida desta jornada, o Calhau goleou o São Pedro por 5-2.

Concluído esta jornada o Falcões do Norte lidera com 17 pontos, seguido pelo Amarante e Ribeira Bote, com 16 pontos cada. O Calhau agora é quarto classificado com 11 pontos, mais um do que o Ponta d´Pom que soma 10 pontos. No fundo da tabela classificativa está o São Pedro com 05 pontos.