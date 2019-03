Olavo Correia: “O governo está a trabalhar para viabilizar o aeroporto de Santo Antão”

O Governo e as Câmaras municipais de Santo Antão estão a trabalhar com os privados para viabilizar o aeroporto internacional da ilha, que constitui “uma grande ambição” dos santantonenses, assegurou no Porto Novo, o vice-primeiro-ministro.

Olavo Correia, que se encontra de visita a Santo Antão, reafirmou “os compromissos” do Governo para com esta ilha, de entre os quais se destaca a construção do aeroporto, que representa, segundo o governante, “uma grande aspiração” dos santantonenses.

Além do aeroporto, cujos estudos iniciados em 2016 serão concluídos até 2020, estão garantidos os financiamentos para os projectos de água e saneamento para Santo Antão e das orlas marítimas, segundo o vice-primeiro-ministro, que garantiu ainda a construção, ainda nesta legislatura, do pavilhão coberto no Porto Novo.

O ministro das Finanças chegou a Santo Antão sábado, 23, para o lançamento do programa de estágios profissionais empresariais e tem aproveitado a visita de dois dias para proceder a inauguração de projectos no município do Porto Novo.

Além de miradouros turísticos, Olavo Correia inaugurou a requalificação urbana de Chã de Galinheira, na cidade do Porto Novo, uma obra financiada pelo Governo no montante de 15mil contos.

Hoje, o governante desloca-se ao Tarrafal de Monte Trigo para se inteirar das obras de construção da segunda fase da estrada de acesso à localidade, projecto financiado em 270 mil contos pelo Banco Mundial e que deverá ficar concluído até finais de 2019.

