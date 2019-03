Cabo Verde falha apuramento para o CAN 2019

24/03/2019 15:58 - Modificado em 24/03/2019 15:58

A selecção cabo-verdiana de futebol falhou, na tarde deste domingo, o apuramento para a fase final do CAN 2019. O empate a zeros com a equipa do Lesoto, em jogo disputado esta tarde no Estádio Nacional, na Cidade da Praia, quando necessitava, imperiosamente, vencer e esperar que a Tânzania não vencesse o Uganda. Nem uma coisa nem outra. A juntar ao empate da equipa nacional, a Tânzania venceu o Uganda afastando automaticamente os cabo-verdianos da final do CAN 19. Assim sendo apuram-se o Uganda e a Tânzania.

Em actualização