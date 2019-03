Golo de Mendy apura Guiné-Bissau e atira Moçambique para fora do CAN

24/03/2019 14:56 - Modificado em 24/03/2019 14:56

Guiné-Bissau e Moçambique empataram a dois golos na tarde de ontem, num final dramático que deixou a equipa orientada por Abel Xavier fora do Campeonato Africano das Nações (CAN) depois da última jornada no grupo K.

A equipa moçambicana entrou praticamente a perder, visto que aos 13 minutos Piqueti colocou a Guiné Bissau a vencer. Uma gritante falha de marcação da defesa esteve na origem do golo com Mexer e Ifren a permitirem que o avançado guineense chegasse primeiro a bola perante a saída de Leonel. Mas os Mambas reagiram bem. Controlavam o jogo, mas no último terço faltava acerto no último passe. Pode até queixar-se do árbitro do encontro que deixou passar uma clara penalidade sobre Reinildo que poderia ter dado o empate a Moçambique ainda nos primeiros 45 minutos.

Na segunda parte, a turma moçambicana, que já merecia chegar pelo menos ao empate, foi coroado aos 48 minutos com um golo de Ratifo. Com a igualdade, os pupilos de Abel Xavier galvanizaram-se. Criaram oportunidades para passar para frente do marcador, a mais flagrante foi protagonizada por Mexer. O defesa do Rennes com tudo para marcar rematou por cima. Mas o golo da seleção moçambicana haveria de surgir aos 88 minutos. Nelson, que tinha entrado para o lugar de Reinildo, marcou na primeira vez que tocou na bola.

Os moçambicanos já festejavam o apuramento, mas todo o esforço caiu em “saco roto”, quando Mendy, jogador do Vitória de Setúbal, empatou o jogo aos 92 minutos, resultado final (2-2) que confirmou a qualificação à Guiné Bissau.

Os Mambas terminaram em terceiro lugar com 8 pontos, os mesmos que a Namíbia, que ficou em segundo, mesmo tendo sido goleado pela Zâmbia por 4-1.

Seguem assim para o CAN, a Guiné Bissau com 11 pontos e Nambía, com 8. Moçambique com 8 e Zâmbia, 7, ficaram de fora.

Do lado da Guiné-Bissau alinharam ainda Jaquité, jogador do Tondela, e Nadjack, do Rio Ave. Do lado de Moçambique jogou Witi, do Nacional da Madeira.

Resultados do Grupo K:

Guine-Bissau-Moçambique, 2-2

Zâmbia-Namíbia, 4-1

Classificação final:

1. Guiné-Bissau 6 jogos/9 pontos

2. Namíbia 6/8

3. Moçambique 6/8

4. Zâmbia 6/7

Por A Bola