Herói de 13 anos salva colegas de autocarro em chamas ao fingir rezar – c/video

23/03/2019 20:48 - Modificado em 23/03/2019 20:48

Ramy Shehata ligou ao pai em árabe, enganando o terrorista que queria queimar vivos 51 estudantes em Milão.

Os 51 alunos que escaparam com vida a um autocarro em chamas em Itália, agradecem a vida a Ramy Shehata, de 13 anos.

Na quarta-feira, o motorista Ousseynou Sy fechou os jovens dentro do autocarro escolar, em Milão, retirou-lhes os telemóveis e regou o interior do veículo com gasolina, jurando que nenhum deles escaparia com vida.

Ramy Shehata, que nasceu em Itália mas tem nacionalidade egípcia, manteve o sangue frio. Conseguiu esconder o seu telemóvel e ligou ao pai. Para enganar o motorista de origem senegalesa – que terá agido como ato de retaliação pela políticas de imigração repressivas do governo italiano – fingiu estar a rezar em árabe.

Mas, na verdade, estava a explicar ao pai o que estava a acontecer, sem que o terrorista se apercebesse. Foi então o pai de Ramy que deu o alerta às autoridades, conseguindo que a polícia localizasse o autocarro antes que este começasse a arder.

Ousseynou ainda deitou fogo ao autocarro, mas os polícias partiram a janela de trás do veículo e todos os jovens conseguiram escapar ilesos. Um milagre só possível graças à ação de Ramy Shehata.

“Sou pequeno, mas já tenho na cabeça há algum tempo o que farei quando for adulto. Já tinha a ideia de ser polícia antes de tudo isto acontecer, e estes acontecimentos reforçaram ainda mais o meu desejo”, diz Ramy, citado pelo jornal Leggo.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostram o momento dramático da fuga dos menores.

O governo italiano anunciou entretanto que vai conceder cidadania italiana a Ramy, pelo gesto heróico que teve em Milão. Uma medida que até contraria a visão anti-imigrantes que tem pautado o executivo liderado pela Liga do Norte, mas que os acontecimentos tornaram imperativo.

Por CM