Conselho de Ministros dá luz verde para contratação de 158 novos professores para o ano lectivo 2019/20

22/03/2019 17:44 - Modificado em 22/03/2019 17:44

O Governo cabo-verdiano aprovou a contratação de 158 professores do ensino básico e secundário para o ano lectivo 2019/20 e a realização de despesas com a impressão de manuais escolares e aquisição de géneros alimentícios para as cantinas escolares.

Durante a reunião do Conselho de Ministros, realizado quinta-feira, estes projectos de resoluções foram aprovados, e apresentados nesta sexta-feira, em conferência de imprensa, pelo ministro da Presidência do Conselho de ministros, Fernando Elísio Freire.

Estes 158 professores, como referiu, vão servir para dar corpo ao novo modelo curricular que o Governo está a implementar no país e também para substituir os cerca de 200 professores que nos próximos anos serão aposentados. Segundo Elísio Freire “Por outro lado, permitir que haja professores adaptados ao novo curriculum que estamos a desenvolver, com competências a nível das línguas, da matemática e da tecnologia” assegurou.

Como constatou o ministro, todos os anos existem constrangimentos no início do ano lectivo, sobretudo com turmas sem professores e falta de livros escolares, e nisso garante que o Governo está a trabalhar para esses constrangimentos sejam cada vez menores.

No âmbito da preparação do próximo ano lectivo, o Conselho de Ministros aprovou o projecto de resolução que autoriza a Fundação Cabo-verdiana de Acção Social Escolar (FICASE), a proceder à contratação pública para impressão e reimpressão dos manuais escolares do 1º ao 2º ano de escolaridade, no valor de cerca de 70 mil contos.

Também a FICASE foi autorizada a fazer a contratação pública para o fornecimento de géneros alimentícios básicos para sustentação das cantinas escolares, orçado em 118 mil contos.