Jogador do Batuque não sabia que estava no protocolo com o Sporting

22/03/2019 01:05 - Modificado em 22/03/2019 01:05

Julmiro da Silva diz que gostava muito de jogar nos leões, mas nunca soube do acordo entre os clubes.

Julmiro da Silva foi um dos sete jogadores incluídos no protocolo assinado pela direção de Bruno de Carvalho com Batuque, clube de Cabo Verde. Mas só soube que estava nesse acordo que dava aos leões o direito de compra dos atletas pelo CM. “Não sabia de nada. Fiquei surpreendio”, conta numa vídeo-chamada feita a partir da Guiné-Bissau, onde agora reside. “Claro que gostava de ir para o Sporting. Quem é que não gostava de jogar num dos melhores clubes do mundo?” rege Julmiro ao saber de que esteve na lista dos leões. Julmiro é um dos quatro atletas cujo paradeiro o CM conseguiu descobrir. Dos outros três, não há sequer pistas da sua existência. O Sporting pagou 330 mil euros pelo direito de preferência de sete atletas, mas nunca recebeu sequer um relatório sobre eles.

Por CM